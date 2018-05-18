إنشاء غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الأمنية الثالثة في المرج

المرج 18 مايو 2018 (وال)- عقد بمقر مديرية أمن المرج، الاجتماع الأول للمنطقة الأمنية الثالثة، بحضور مديري أمن والإدارة الواقعة ضمن نطاق المنطقة الأمنية الثالثة .

هذا وجاء الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، بناء على كتاب معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة رقم 6/1/574 المؤرخ في 9/5/2018، بشأن الخطة الأمنية رقم (1) لسنة 2018 .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير أمن سلوق قمينس العقيد الصادق مفتاح اللواطي، الاتفاق على إنشاء غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الثالثة، ويكون مقرها مديرية أمن المرج، وتكون على نحو التالي :

1- عقيد الصادق مفتاح عمر – مدير أمن سوق قمينس – رئيساً للغرفة الأمنية .

2- عقيد عادل عبد العزيز عمر – مدير أمن المرج – مشرفاً على متابعة الغرفة الأمنية .

3- عقيد طاهر علي بالحمد – مدير أمن جردس – عضو .

4- عقيد عبد العالي ماضي – مدير أمن الأبيار – عضو .

5- عقيد رافع البرغثي – مدير أمن توكرة – عضو .

6- عقيد أحمد الشامخ الفرجاني – مدير أمن منفذ بنغازي البحري -عضو

7- عقيد خالد سرير الكاديكي – مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي – عضو .

8- عقيد أحمد سليمان الكي – عضو . (وال- المرج) ر ت

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