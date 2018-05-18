ليبيا.. جولة في مدينة طلميثة الأثرية

طلميثة أو بطليموس القديمة هي مدينة تاريخية أنشئت في القرن الثالث قبل الميلاد كميناء بحري لمدينة برقة قرب (المرج) شمال شرق ليبيا، لتشهد ازدهارا كبيرا في عهد البطالمة. جولة بين معالم المدينة التاريخية في التقرير التالي.
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