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ليبيا.. جولة في مدينة طلميثة الأثرية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

طلميثة أو بطليموس القديمة هي مدينة تاريخية أنشئت في القرن الثالث قبل الميلاد كميناء بحري لمدينة برقة قرب (المرج) شمال شرق ليبيا، لتشهد ازدهارا كبيرا في عهد البطالمة. جولة بين معالم المدينة التاريخية في التقرير التالي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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