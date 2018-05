بالأسماء.. «أمن المرج» ينشئ غرفة أمنية للمنطقة الثالثة بالبلدية

المتوسط:

عقد مدير أمن سلوق قمينس، العقيد الصادق مفتاح اللواطي، اجتماعًا اليوم الجمعة، بمقر مديرية أمن المرج، بحضور مديري أمن والإدارة الواقعة ضمن نطاق المنطقة الأمنية الثالثة للاتفاق على الخطة الأمنية رقم (1) لسنة 2018.

وجاء الاجتماع الأول للمنطقة الأمنية الثالثة، بناء على طلب وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة رقم 6/1/574 المؤرخ في 9/5/2018.

واتفق المجتمعون على إنشاء غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الثالثة، ويكون مقرها مديرية أمن المرج، وتكون على نحو التالي: عقيد الصادق مفتاح عمر – مدير أمن سوق قمينس – رئيساً للغرفة الأمنية، عقيد عادل عبد العزيز عمر – مدير أمن المرج – مشرفاً على متابعة الغرفة الأمنية، عقيد طاهر علي بالحمد – مدير أمن جردس – عضو، عقيد عبد العالي ماضي – مدير أمن الأبيار – عضو، عقيد رافع البرغثي – مدير أمن توكره – عضو، عقيد أحمد الشامخ الفرجاني – مدير أمن منفذ بنغازي البحري –عضو، عقيد خالد سرير الكاديكي – مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي – عضو ،عقيد أحمد سليمان الكي – عضو.

