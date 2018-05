ﺿﺒﻂ 4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣتن ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ

المتوسط

ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻟﻴﻴﻴﺎ.

وذكرت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﺑﺨﺰﺍﻥ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ 66 ﻛيلو جرام ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻮﻧﺴﻲ، مؤكدة أن ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ.

ﻭكانت ﺩﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺒﻬﺖ بعد ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻟﺴﻴّﺎﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ.

ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳّﺔ، ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻤّﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﺨﺒﺄ ﻣﻬﻴﺄ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴّﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮّ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺧﻀﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻌﻤّﻖ ﻣﻜّﻦ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ.

