«جنائي شحات» يضبط أكبر تاجر مخدرات بالبلدية

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات، إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات الذي يتولى ترويج وبيع الممنوعات في المدينة.

وأوضح قسم البحث، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات، حيث تم التأكد من المعلومات وبالتنسيق مع النيابة العامة؛ تم ضبط المتهم أثناء عملية متاجرته بالممنوعات وبحوزته كمية منها.

وأكد القسم، أن هذه العملية تعتبر الثانية بعد قيام في 12 مايو الجاري من ضبط قسم البحث الجنائي شحات، تاجر ممنوعات داخل المدينة وتم إحالته للنيابة العامة للاختصاص.

