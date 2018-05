«الحوار الإنساني» يعلن انتهاء تحضيرات المؤتمر الوطني الليبي بجنيف

المتوسط:

أعلن مركز الحوار الإنساني، صباح اليوم الجمعة، انتهاء المرحلة الأولى من التحضيرات المؤتمر الوطني الليبي الجامع المقام في جنيف، مؤكدًا أنه تم عقد 42 اجتماعًا في أنحاء ليبيا مع أكثر من 2500 مشارك.

وأوضح المركز، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التونسية، أن أغلب الاجتماعات طالب فيها الليبيين ببلد موحدة قادرة على الدفاع عن حدودها، وسيادتها، وبمؤسسة عسكرية موحدة خالية من التدخل السياسي، وملتزمة بالمصلحة الوطنية، والتوزيع العادل للموارد من خلال دولة لا مركزية.

وأضاف المركز أن مطالب المشاركين في الحوارات التي دارت في ليبيا شملت حكومة تقوم على الكفاءة، وشرطة مهنية لضمان الأمن المحلي في البلاد، موضحًا أنه يخطط لتنظيم 20 اجتماعًا آخر في جميع مناطق ومدن ليبيا للتحضير للمؤتمر الوطني يجمع كافة الأطراف المعنية في وقت لاحق من هذا العام.

يشار إلى أن مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف هو منظمة غير حكومية، يساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وتشجيع وتيسير الحوار بين قيادات الأطراف المختلفة.

