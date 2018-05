وزير «عدل المؤقتة» يتفقد مؤسسة «الإصلاح والتأهيل» بقرنادة (صور)

المتوسط:

تفقد وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، المستشار محمود نوري الفيتوري صليل، مساء أمس الخميس، مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة قرنادة، من أجل الوقوف على صحة النزلاء وكيفية الإعاشة لديهم.

ورافق الوزير، خلال الزيارة التفقدية، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، أمين سر الوزير نصير عدالة وكان في استقبالهم رئيس جهاز الشرطة القضائية فرع الجبل الأخضر المقدم المهدي الجبالي، ومدير إدارة العمليات والأمن القضائي النقيب ربيع الشريف، ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة أسامة بلعز.

وتضمن الزيارة التفقدية جولة داخل عنابر السجن والاستماع إلى مشاكل النزلاء، وتأتي الجولة من ضمن الجولات التفقدية لوزير العدل للمؤسسات القضائية التابعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة من أجل الوقوف ومتابعة الأعمال المناطين بها.

