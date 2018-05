انطلاق مؤتمر «فزان عبر العصور» بالبيضاء

المتوسط:

أنطلق المؤتمر التاريخي «فزان عبر العصور»، اليوم الجمعة، بكلية التاريخ والحضارة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي في البيضاء.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور الصديق بودوارة، إنه تم عقد المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور”، في بادرة أكاديمية تسعى لتسليط الضوء على الجنوب الليبي.

وأضاف ” بودوارة”، في تصريحات صحيفة لوكالة الأنباء الليبية، أنه تم استكمال الاستعدادات، وحشد الجامعة لهذا المؤتمر نخبة من أبز الأساتذة فيها، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للمؤتمر يترأسه الدكتور سعيد غريدة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الأبحاث بدأت تتوالى على اللجنة العلمية من مختلف جامعات ليبيا شرقاً وغرباً، بالإضافة إلى جامعات عربية، وسيستمر استقبال ملخصات الأوراق البحثية حتى منتصف الشهر القادم.

