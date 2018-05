«اقتصاد الوفاق» تعلن استعدادها لتوريد الأضاحي والتسجيل والبيع الإلكتروني لأول مرة

المتوسط

عقد بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق اجتماع برئاسة محمد خليفة الزائدي، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصناعة.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد، عبر فيس بوك، أن الاجتماع حضره كل من مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بالوزارة ومدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم الأسعار ورئيس قسم التسويق والتوزيع ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية ورئيس اتحاد الفلاحين ومندوبين عن إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي.

وشارك في الاجتماع مندوبين عن شركة المدار الجديد وشركة ليبيانا للهاتف المحمول ومندوبين عن شركات الخدمات الدفع الالكتروني (تداول ـ ميزا – دليل ليبيا)، وكذلك حضر مجموعة من مفوضي شركات استيراد اللحوم والمواشي.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لتوريد الأضاحي للعام 2018 في متسع من الوقت، الأمر الذي يتطلب التحضير والتنسيق ووضع الشروط والضوابط التي من شأنها توفير الأضاحي ووصولها للمواطنين في الوقت المناسب.

وقدم مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بسطة عن الآلية المستحدثة هذا العام، والتي ترتكز على منظومة إلكترونية سيتم إطلاقها لغرض تمكين أرباب الأسر من الحجز في الأضاحي لهذا العام، وهي جزء من منظومة الجمعيات الاستهلاكية، وسيتمكن كل رب أسرة من اختيار الشركة التي ستورد له أضحيته ويختار الحظيرة أو الموزع الذي يريد استلامها منه، و بعد انتهاء التسجيل سيتم تخصيص مبلغ بالعملة الصعبة لكل شركة يساوي قيمة أضاحي أرباب الأسر الذين اختاروا أن يسجلوا عندها في المنظومة.

المنظومة بها نوافد للبلديات ووزارة الحكم المحلي ومراقبات الاقتصاد لمتابعة توريد وتوزيع الأضاحي كل في نطاقه الإداري.

تسجيل أرباب الأسر عن طريق الرقم الوطني ورقم القيد لكل أسرة بحيث يمكن لكل أسرة حجز أضحية واحدة دون ازدواجية أو تكرار.

كما تم إطلاق تطبيق (بقداش شريتها) على الموبايل متاح من متجر جول يمكن تنصيبه على أنظمة الأندرويد، سيمكن أرباب الأسر من التبليغ الفوري عن أي مخالفات في الوزن أو سعر الأضحية للحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد.

وقدم السيد مدير إدارة التجارة الداخلية سردًا للشروط والضوابط اللازم توافرها في الشركات الراغبة في توريد الأضاحي للعام 2018، بالإضافة للشروط والضوابط والمعايير المطلوب توفيرها في الشركات للتسجيل في منظومة الموازنة الاستيرادية للوزارة والمتمثلة في:

1ـ أن تكون الشركة متخصصة في مجال توريد المواشي الحية فقط.

2ـ أن تكون الشركة مؤسسة تأسيسا قانونيا صحيحا.

3ـ أن تكون لديها الحضائر اللازمة لاستيعاب الحد الأعلى للإعداد الراغبة في توريدها.

4ـ قيام الشركة بتحديد مواقع الحضائر ومراكز التوزيع التابعة لها على مستوى البلديات والمحلات مع ضرورة تحديد مواقع الحضائر على خريطة الجوجل.

5ـ إيداع ضمان نقدا أو إلكتروني بقيمة 50% من قيمة الإعداد التي يتقرر على الشركة توريدها يودع في المصارف التي يحددها مصرف ليبيا المركزي ويحجز في حالة عدم التزام الشركة بالشروط والضوابط والمواعيد المحددة لبرنامج وصول وتوزيع الأضاحي.

6ـ تقدم الشركة تعهد بوصول الأضاحي والمباشرة في عملية التوزيع خلال فترة أسبوعين قبل عيد الأضحى.

7ـ يتم التوريد من الدول التي يحددها المركز الوطني للصحة الحيوانية.

8ـ تعهد الشركة الموردة بيع الأضاحي بالأسعار التي تحدد من قبل مراقبة الاقتصاد الواقع في نطاقها الشركة.

9ـ التزام الشركة بتوريد الأضاحي وفقا للشروط الشرعية الواجب توفرها في الأضحية.

ووفقا لتقديرات اتحاد الفلاحين فإنه من المتوقع بأن يغطي الإنتاج المحلي من المواشي لهذا العام حوالي 50% من الاحتياجات أي في حدود 800 ألف رأس.

وأوضح السيد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية بأن المدة اللازمة للحجر الصحي من 3 إلى 7 أيام على حسب الدولة المصدرة وأكد على ضرورة إلزام الشركات الموردة بأخذ الموافقة المسبقة من المركز عند الرغبة في توريد المواشي الحية، وتعهد المركز بأن الموافقة التي ستمنح ستكون متضمنة تحديد مواقع الحظائر ومراكز التوزيع وستكون وفقا للشروط والضوابط المعتمدة.

وكانت خلاصة الاجتماع، ما يلي:

1ـ يتولى المركز الوطني للصحة الحيوانية تزويد مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بقائمة الشركات الموردة للمواشي المستوفية للاشتراطات والضوابط ومواقع حضائرها ونقاط توزيعها، بحيث يمكن إدراجها في منظومة التسجيل لكي يختار مشتري الأضحية موردا من بينها.

2- تحديد كمية المواشي المستهدف توريدها كأضاحي للعام الجاري في حدود 800 ألف رأس.

3 ـ يحدد الحد الأدنى لوزن الاضحية بحيث لا يقل عن 45 كيلو جرام.

4 ـ يتولى المركز الوطني للصحة الحيوانية القيام بالزيارات الميدانية لحضائر الشركات الراغبة في توريد الأضاحي للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المعمول بها ومنح إفادة بالخصوص.

5 ـ ينتهي المركز الوطني للصحة الحيوانية من إجراءات تسجيل الشركات الراغبة في توريد الأضاحي والكشف عن مواقعها ويزود بها مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي في أجل أقصاه يوم 30 مايو، وذلك حتى تتمكن من التواصل مع الشركات المصدرة وتأمين البواخر في متسع من الوقت.

6- الدفع الإلكتروني وسيلة لضبط عمليات البيع والتأكد من التسعيرة ويخفف من أزمة السيولة، لذا تم تكليف الشركات المتخصصة التي حضرت الاجتماع بإعداد مقترحاتها التنفيذية لجعل عملية بيع الأضاحي إلكترونية بالكامل هذه السنة، والتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي في آليات التنفيذ.

7- يوصي الاجتماع بأن تكون التغطية الالكترونية وحدها للتوريدات برسم التحصيل و اعتمادات الأضاحي شرطا في تغطية توريدات الأضاحي.

8 ـ اجمالي القيمة المطلوب تغطيتها لتوريد الأضاحي للعام الحالي 2018 تقدر بمبلغ 130 مليون يورو

وذلك وفقا للبيان التالي:

1 ـ إجمالي الاحتياجات من الأضاحي لهذا العام 1.4 مليون أضحية .

2 ـ الإنتاج المحلي المتوقع 700 ألف رأس.

3 ـ العجز المتوقع توريدها 700 ألف راس.

4 ـ إضافة هامش 15% من الكمية لتغطية الفاقد والنفوق.

5 ـ إجمالي الأضاحي المطلوب توريدها 800 ألف رأس.

The post «اقتصاد الوفاق» تعلن استعدادها لتوريد الأضاحي والتسجيل والبيع الإلكتروني لأول مرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية