«الناظوري» يعقد اجتماعًا موسعًا لوضع خطة أمنية خلال شهر رمضان

عقد في اليومين الماضيين الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد، بصفته رئيس غرفة العمليات المركزية الكبرى بنغازي اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الغرفة.

وأوضح الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي للحاكم العسكري درنة – بن جواد، أن الاجتماع جاء لوضع خطة أمنية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الفريق الناظوري على ضرورة فرض الأمن بالمدينة والمناطق المجاورة حتى ينعم المواطنون بالأمن خلال الشهر الكريم.

