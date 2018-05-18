عمليات اختطاف تستهدف المسافرين بين سبها والجفرة

قامت مجموعة مسلحة من مليشيات التبو والمرتزقة التشادية مساء يوم امس الخميس باستيقاف إجباري للمسافرين على الطريق الرباط بين سبها والجفرة بحوالي 65 كيلو متر قبل منطقة سمنو

وقامت هذه المجموعة بخطف سائقي سيارات شاحنة والتوجه بهم الي جهة غير معلومة منها ثلاثة صهاريج للوقود وثلاثة شاحنات محملة بالبضائع منها عدد اثنان شاحنة دلاع وشمام والأخرى تحمل ثلاثون راس من الابل وسيارة نوع تكتك تحمل على متنها ثمار وخطف طفل بالغ من العمر 11 سنة كان متنها

كما قامت هذه المجموعة بالاستيلاء على عائلة من منطقة مرزق كانت تستقل سيارة صغيرة وسرقة مالديهم من محتويات مبالغ مالية وهواتف محمولة

وقد تم التعرف على ثلاثة من المخطوفين وهم نجيب خبز من منطقة قمينس وميلود الزيداني من مدينة بنغازي وأكرم سليمان بن دردن

يذكر بان الطريق الرابط بين سبها والجفرة يشهد في الاونه الأخيرة تزايد عدد عمليات السطو والسرقة للمسافرين وخصوصاً ما يعرف بمنطقة التحويلة ومفرق دار براك وكل مخطوف تم خطفه يطالبون ذويه بدفع فدية وقدرها خمسون الف دينار وسبق ان اطلقو سراح ثلاث شباب بعد ان دفعوا الفدية وهم من منطقة سوكنة .

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