«جراحة القلب بنغازي» يعلن وصول جهاز قسطرة حديث

أعلن مركز القلب والجراحة بنغازي، وصول جهاز قسطرة حديث ومتطور للمركز لتقديم أفضل خدمات أمراض وجراحة قلب بواسطة أفضل الأجهزة الحديثة.

وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، أن جهاز القسطرة جاء دعمًا من شركة الخليج العربي للنفط، موجهًا الشكر لمحمد بن شتوان على دعمه ومواقفه البناءة لصالح الوطن والمواطن.

وأعرب المركز، عن شكره لكل العاملين بشركة الفا وكيل شركة GE على عملها واجتهادها داخل مركز القلب رغم الصعاب حيث ورد الجهاز إلى مدينة طبرق ثم إلى مخازن الشركة ثم إلى مركز القلب.

