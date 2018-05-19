إغتيال رائد في الشرطة بسبها الليبية

قامت مجموعة مسلحة من الحرابة ظهر يوم امس الخميس الاول من شهر رمضان المبارك بالسطو المسلح على الشاب الزاير البوسيفي وهو يحمل رتبة رائد بالشرطة بالرماية عليه وهو في سيارته المتجهة من حي حجارة بطريق كلية الاداب وبعد ان قتلوه تركوه مرميا على قارعة الطريق حتى فارق الحياة .

واكد مصدر ان مواطنين اخرين لم يسلموا من هده المجموعات فقد تم السطو على شاب من حي عبدالكافي ويدعى مختار سالم الذي قامو بالهجوم عليه وسرقو سيارته نوع تويوتا في شارع جمال عبدالناصر بالقرب من قاعة تصوير الماسة بحي الجديد وتركوه بين الصدمة والحسرة ،وسجلت بلاغات بعدة مراكز عن سرقة مجموعة هواتف من المواطنين المارين بالشوارع داخل المدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية