وفاة 6 أشخاص بينهم ليبيون بحادث مرور في مدينة صفاقس التونسية

المتوسط

توفي 6 أشخاص بينهم ليبيون ليلة أول أيام رمضان، بعد انقلاب سيارة لنقل الركاب قادمة من ليبية في منطقة عقارب التابعة لولاية صفاقس على طريق رئيسية متجهة إلى ولاية سوسة شمال البلاد.

ونقل موقع نسمة التونسي، اليوم الجمعة، أن صورة الحادث تتمثل كمعطيات أولية تتمثل في انقلاب السيارة الليبية التي يرجح أنها كانت في سرعة مفرطة مما أسفر عن وفاة 4 نساء فيما توفي الشخصان الآخران أحدهما السائق الليبي فجر الجمعة متأثرين بإصابتهما بعد نقلهما إلى مستشفى في صفاقس.

ويعد هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من شهر يتوفى فيه مواطنون ليبيون في تونس بعد حادث مماثل جدّ قبل أيام في منطقة رمادة التابعة لولاية تطاوين جنوب البلاد بعد اصطدام 3 سيارات أيضا بسبب عدم الانتباه والسرعة المفرطة.

