المسماري: أعضاء في الوفاق يدعمون القاعدة

دعا الجيش الوطني لـ”تحقيق العدالة” بحق ضحايا مجزرة براك الشاطئ التي مرت الذكرى الأولى لها الجمعة 18 مايو.

ودعا المسماري القضاء الليبي للبت في القضية، وقال إن مجموعة مسلحة من “القاعدة” هي من هاجمت قاعدة براك الجوية بقرار من “دفاع الوفاق”.

واتهم المسماري أعضاء في حكومة الوفاق بدعم “القاعدة”، مضيفاً أن التنظيم يستقطب أفراداً ويدربهم في مجموعات تحصل على شرعيتها من الوفاق، ليحارب بهم الجيش الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري إن 148 بين مدنيين وعسكريين سقطوا في المجزرة، ومضى عام كامل دون ظهور نتائج التحقيق على الرغم مما قال إنها “دلائل” واضحة على “تورط أشخاص بعينهم في المجزرة”.

ووقعت مجزرة براك الشاطئ في 18 مايو 2017، وسقط خلالها جنود ومدنيون “ذبحا” دون أن تجري اشتباكات، ووجهت اتهامات لمجموعات متطرفة بارتكاب العملية.

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