“مجاهدى درنة” تطلق قذائف من وسط المدينة باتجاه شارع البحر وعمارات الضمان

أطلقت عناصر مجاهدي درنة عدة قذائف من وسط المدينة، وقال شهود عيان أن بعض القذائف سقطت في شارع البحر وعمارات الضمان وأخرى سقطت في منطقة العلوى

يأتى ذلك بعد ساعات من الكشف عن رسومات تم العثور عليها على الأسوار الخلفية لإحدى المدارس الإبتدائية ” ميدان رماية ” والتي كانت يسيطر عليها مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة قبل تحريرها من قبل القوات المسلحة الليبية .

وكان الهدف من الرسومات تجنيد صغار السن والأطفال وإعطائهم دروس عسكرية بالإضافة لدروس عقائدية فكرية متطرفة لترسيخ مفاهيم كراهية الجيش والمؤسسات الأمنية، وذلك بتسمية الأشخاص الذين يتم رسمهم على الجدران بأسماء عسكريين وحتي سلفيين لتحفيزهم علي قتلهم.

