بلدي أبوسليم يطالب بإعادة النظر في إقامة امتحانات الثانوية بقاعات الجامعات

طالب المجلس البلدي أبوسليم، وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني بإعادة النظر في المقترح الخاص بإقامة الامتحانات لطلبة الشهادة الثانوية العامة داخل قاعات الجامعات.

وقال بلدي أبوسليم في بيانه ، إن اتخاذ أي قرار ينبغي أن تسبقه دراسة وتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في ظل التهديدات التي يمكن أن تمس أمن وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد البيان، دعم المجلس البلدي أبوسليم الكامل لتوفير كافة الظروف لإجراء الامتحانات بعيدا عن الخطوات التي وصفها بـ”غير المدروسة”، على حد قوله.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت في 12 مايو الجاري على تنفيذها الخطة الجديدة لامتحانات الشهادة الثانوية في العاصمة طرابلس والتي من المقرر أن تبدأ في 2 يوليو القادم.

وقال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، خلال اجتماعه مع مدير أمن طرابلس صلاح السموعي، إن الامتحانات ستجرى في تجمعات كبيرة داخل قاعات ومدرجات الجامعات والكليات والمعاهد العليا، كما أعلنت الوزارة في 11 أبريل الماضي.

وأوضح جمعة، أن عدد الطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم داخل مدرجات وقاعات جامعة طرابلس بقاطعيها (أ) و(ب) بلغوا نحو 15 ألف طالب وطالبة فقط.

يذكر أن مديرية أمن طرابلس دعت في 28 أبريل الماضي وزارة التعليم إلى ضرورة التشاور والتنسيق معها بشأن عملية تأمين امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، التي تقام وفق الخطة الجديدة بنظام التجمعات في قاعات جامعة طرابلس.

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