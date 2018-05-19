اجراء عملية لسيدة تعاني من الصداع بالتزامن مع الامتحان السريري بمستشفى اجدابيا

أجرى الطاقم الطبي بقسم الجراحة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي اجدابيا،عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر 33 سنة كانت تعاني من ألم شديد وصداع بالرأس منذ الولادة في الجهة اليمني بحسب ماقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الشهيد امحمد المقريف عطوه الجبالي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية .

وأوضح الجبالي قائلاً ” أجريت لها التحاليل اللازمة والصور المقطعية وتبين وجود كيس بالرأس ومن ثم أجريت لها العملية وتمت إزالة الكيس بالكامل وهي بصحة جيدة وخرجت من المستشفى”

وفي ذات السياق أشار عطوه الجبالي إلى ان المستشفى خلال الأسبوع الماضي شهد إجراء الامتحان السريري الأول لطلاب السنة الخامسة تخصصات الباطنة والجلدية بكلية الطب جامعة اجدابيا بعد انفصالها الكامل عن جامعة بنغازي بحضور رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية و لجنة مستضافة من كلية الطب جامعة بنغازي كأعضاء هيئة تدريس ممتحنين خارجيين .

وأضاف مدير المكتب الإعلامي ان هذه الامتحانات تأتي بالتزامن مع تنظيم قسم السلامة بمستشفى بالتعاون مع شركة الليبو للأمن والسلامة اجدابيا، دورة حول مبادئ السلامة والإطفاء استهدفت 40 متدرب من الاطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى وشملت الشق النظري والعملي.

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