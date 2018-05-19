المتوسط:

كشف رسومات تم العثور عليها على الأسوار الخلفية لإحدى المدارس الإبتدائية ” ميدان رماية ” والتي كانت يسيطر عليها مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة قبل تحريرها من قبل القوات المسلحة الليبية .

وكان الهدف من الرسومات تجنيد صغار السن والأطفال وإعطائهم دروس عسكرية بالإضافة لدروس عقائدية فكرية متطرفة لترسيخ مفاهيم كراهية الجيش والمؤسسات الأمنية، وذلك بتسمية الأشخاص الذين يتم رسمهم على الجدران بأسماء عسكريين وحتي سلفيين لتحفيزهم علي قتلهم.

The post شورى مجاهدى درنة المنحل يجند الأطفال عن طريق رسومات على جدران المدارس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية