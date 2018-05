السراج يُكافئ شعيب بمنصب سفير ليبيا في سويسرا

المتوسط:

أكد مصدر مسؤول في إتصال هاتفي مع صحيفة المتوسط، أن رئيس ‏المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كلّف قبل يومين عضو مجلس النواب المستقيل ” امحمد شعيب ” سفيراً لليبيا لدى سويسرا . ‏

وشغل ” شعيب ” الفترة الماضية قبل تقديم استقالته من البرلمان، منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح، كما أنه تولى رئاسة لجنة الحوار في البرلمان والتى وقعت على الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية، ومن المؤيدين لتولى فايز السراج رئاسة المجلس الرئاسي على مدى الفترة الماضية.

