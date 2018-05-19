وزير الداخلية يسلم أجهزة كشف المعادن لأجهزة الأمن بمختلف المنافذ ويعقد اجتماعا موسعا بمسؤولين في الوزارة بالمرج

المرج 19 مايو 2018 (وال) – باشر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف مساء الجمعة في تسليم أجهزة كشف المعادن لأجهزة الأمن بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية التابعة للوزارة.

مراسم التسليم والاستلام جرت بمخازن الإدارة العامة للإمداد التابعة لوزارة الداخلية بمقرها في مدينة المرج بحضور مديرها العقيد أحمد سليمان الكيش.

ووصلت هذه الدفعة من أجهزة كشف المعادن اليدوية المتطورة للإدارة العامة للإمداد بوزارة الداخلية قبل أيام ويقدر عددها بنحو 600 جهاز كدفعة أولى خصصها معالي الوزير لصالح الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية.

وتم توزيع هذه الدفعة لاستعمالها في زيادة تأمين المطارات والموانيء والمنافذ البرية المختلفة.

ووفقا لمدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن المرج النقيب أحمد ضو المسماري، فإن معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف استعرض آخر المعدات التي تم توريدها إلى إدارة الإمداد منها معدات كشف المعادن وبعض معدات الجوقة الموسيقية الخاصة بموسيقى الشرطة، إضافة إلى المهام الأخرى التي تخص رجال الأمن.

وعقد معاليه فور وصوله اجتماعا ضم إلى جانب مدير الإدارة العامة للإمداد العقيد أحمد الكيش، كل من مدير أمن المرج العقيد عادل عبدالعزيز عمر، ومدير إدارة الاتصالات والشؤون الفنية بالوزارة العقيد جمعة عبدالسلام، ومدير إدارة الأليات العقيد محمد أمبارك، ومدير إدارة أمن المنافذ العقيد صلاح الخفيفي إضافة إلى مدير التفتيش بالشرطة الكهربائية العقيد أحمد سليمان.

وناقش الاجتماع سير العمل بهذه الإدارات وأبرز العوائق التي تواجه عملها وآليات تذليلها.

كما ناقش الاجتماع خطة الوزارة لتوحيد عمل الإدارات والأقسام وتكاتف جهودها وصولا لتعزيز أمن الوطن والمواطن.(وال – المرج) ا م

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