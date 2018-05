مقتل شخصين بمنطقة وادي الربيع شرق طرابلس

المتوسط:

أكدت كتيبة الضمان التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، مقتل أحد عناصرها ومواطن آخر ، قبل آذان مغرب يوم الجمعة شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت الكتيبة فى بيان حصلت “المتوسط” على نسخة منه، مقتل أحد عناصر الشرطة ويدعى (عبد الحميد الجبالي )، في أحد محطات الوقود في منطقة الجنين في وادي الربيع، حيث تعرض رجل كبير السن ومعه أبنائه لمضايقات وتهديدات من قِبل شابين مسلحين.

وعلى أثر ذلك إنتقل الرجل وأبنائه لأقرب نقطه أمنية تابعة لكتيبة الضمان في وادي الربيع، وتقدم بشكوى ضد الشابين وبعد تحويل الشكوى إلى مركز الشرطة، إنتقل أفراد من جهاز البحث الجنائي بتاجوراء إلى محطة الوقود حيث فوجئوا بإطلاق النار على عناصر الشرطة دون سابق إنذار، فحدث تبادل إطلاق نار بين المسلحين وأفراد الشرطة توفي على إثره عبد الحميد الجبالي وأحد المارة.

