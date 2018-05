اتحاد المغرب العربى يرحب باختيار طرابلس عاصمة للإعلام العربى

المتوسط:

أعربت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربى عن ترحيبها باختيار مجلس وزراء الإعلام العرب للعاصمة الليبية طرابلس، عاصمة للإعلام العربي 2019-2020

وهنأت الأمانة العامة دولة ليبيا التي تحتضن حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، باختيار طرابلس من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب، عاصمة للاعلام العربى، في ختام أعمال دورته الـ49 التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة الجزائر فى التاسع من مايو 2018.

ووقالت الأمانة العامة أن هذا الاختيار له رمزية خاصة لما يقوم به الاعلام الليبي من دور إيجابي في دعم مسار الحوار الوطني لإيجاد حل سياسي توافقي يضع ليبيا دولة وشعبا على طريق البناء المؤسساتي والتقدم والسلام.

