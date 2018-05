الاتحاد العام لطلبة ليبيا يشكر «المجبري» و«القطراني» لدورهما في إعلان بنغازي عاصمة للشباب العربي

المتوسط

تقدم الاتحاد العام لطلبة ليبيا بالشكر لنائب رئيس المجلس الرئاسي، على القطراني، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور فتحي المجبري، على وقوفهم واستجابتهم السريعة مع مطالب الاتحاد العام لطلبة ليبيا في إعلان بنغازي عاصمة للشباب العربي لعام 2022.

كما هنأ الاتحاد العام، في تصريح خاص، كافة الشباب في ربوع ليبيا على اختيار بنغازي عاصمة للشباب العربي.

وأكد الاتحاد العام لطلبة ليبيا على جاهزية مدينة بنغازي لاستقبال هذا المحفل العربي القومي الكبير.

