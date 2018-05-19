الحكومة المؤقتة تدعو عميد سرت لتواصل عاجل معها

ليبيا – وجهت الحكومة المؤقتة دعوة لعميد بلدية سرت مختار المعداني للتواصل معها الحكومة بأسرع وقت لتوفير الاحتياجات الاساسية لمدينته ورفع المعاناة التي يعشها المواطن الليبي هناك .

وفى تصريح للمرصد صباح اليوم السبت قال الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي :

” لطالما كانت ولازالت الحكومة تتعامل مع الوضع العام بكافة مناطق ليبيا سواء وخاصة في الجانب المعيشي والانساني ” .

وأضاف : ” عليه ندعو السادة بالمجلس المحلي لمدينة سرت وعلى رأسهم السيد المعداني بالتوجه والتواصل مع الحكومة الموقتة عاجلاً ” .

وأكد العريبي على ان هذه التعليمات صادرة من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني شخصياً مؤكداً عدم سعيهم لتحقيق اي مكاسب سياسية علي حساب قوت الليبيين او معاناة هذه المدينة التي وصفها بالغالية بعد ان تردى وضعها بشكل غير مسبوق .

يشار الى ان عميد سرت كان قد اعلن الخميس تردي الوضع وانعدام السيولة منذ اشهر وتكدس القمامة التي قال ان بعض السكان باتوا يقتاتون منها فى الوقت الذي تفترش فيه 3000 أسرة العراء بعد ان تضررت منازلهم نتيجة الحرب على داعش .

المرصد – خاص

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