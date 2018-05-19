اتحاد الطلبة يوجه شكره للمجبري والقطراني لهذا السبب

في اتصال له بـ “بوابة افريقيا الإخبارية” وجه مدير المكتب الاعلامي للاتحاد العام لطلبة ليبيا خالد جنطيش شكرا باسم الاتحاد لنائبي رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق علي القطراني وفتحي المجبري على وقوفهما واستجابتهما السريعة لمطالب الاتحاد العام لطلبة ليبيا في إعلان بنغازي عاصمة للشباب العربي لعام 2022.

وقال حنطيش ان الاتحاد يهنئ كافة الشباب في ربوع ليبيا على اختيار بنغازي عاصمة للشباب العربي، مبدياً جاهزية مدينة بنغازي لاستقبال هذا المحفل العربي القومي الكبير على حد تعبيره.

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