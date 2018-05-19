فوز طلبة أجدابيا بـ15 ترتيباً في المسابقات المدرسية

أفاد مدير مكتب النشاط المدرسي ببلدية أجدابيا فتحي المشيطي في تصريح لـ “بوابة افريقيا الاخبارية” فوز طلبة المدارس بمكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم ببلدية أجدابيا، بـ15 ترتيباً مابين ترتيب اول وترتيب ثان على مستوى ليبيا، ذلك ضمن المسابقات التي اشرفت عليها الإدارة العامة للنشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية المؤقتة لسنة 2017 – 2018.

وأوضح المشيطي ان المسابقات تمثلت في البحوث العلمية والاجتماعية والفنون التشكيلية والرياضات الفردية والأدب والشعر والثقافة والمسابقات المنهجية، بحسب قوله.

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