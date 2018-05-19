خبز التنور في رمضان نموذج ارتباط الليبيين برغيفهم التقليدي

في رمضان يبقى مكان (خبز التنور) على المائدة الليبية محافظا على وجوده التقليدي، ورغم ظهور انواع مختلفة من الخبز خلال العقود الماضية وخاصة منذ السبعينات الى المائدة الليبية لكن رغيف التنور التقليدي لم يخسر حضوره الكلاسيكي الفاخر.

وتشمر السيدات الليبيات خاصة المنتميات الى جيل ما قبل السبعينات عن سواعدهن لصناعته لأسرهن ما يبعث على البهجة في المنزل ويسترجع عبق الماضي.

وفي كل رمضان تنتعش تجارة خبز التنور على بساطتها الشديدة والتي تقتصر على سيدات ليبيات يخبزنه ويدفعن به الى الدكاكين ليباع لمن لايجد في اسرته من يصنعه، وينجذب الناس متسابقين الى ابتياع ارغفته الشهية المختلطة بنكهة الكمون وتنور الطفلة الطيني الذي لا يجاريه اي فرن اخر.

خبز التنور الليبي يختلف عن نوع اخر ظهر منذ سنوات في السوق الليبي يسمى التنور العراقي المصنوع من الصاج، فالتنور الليبي القادم من الريف المحلي والمصنوع من طين هذه الارض هو ما يعطي الخبز نكهته الليبية الفارهة.

ولا ينظر الناس الى التنور كآلة بدائية ولا الى خبز التنور على انه نوع تقليدي قديم على حساب انواع الخبز الحديثة بل إن سعر خبز التنور هو الأعلى ووجوده على المائدة يبقى الأغلى حضورا.

تبدأ صناعة الخبز بتحمية التنور حيث يوضع فيه الحطب المشتعل ويترك الحطب الى ان يحترق تماما ويكون التنور عندها قد وصل الى الحرارة المناسبة لإنضاج الخبز، يرش قليل من الماء على بقايا الحطب المتراكم في قعر التنور، ويكون الجمر عندها مبيضا وهي انسب علامة للبدء في وضع الخبز في التنور، يلصق عجين الارغفة على سطح التنور من الداخل ويغلق التنور، وعلامة نضج الرغيف تحول لونه الى البني الفاتح، بهذه الطريقة البسيطة يصنع الخبز الليبي التقليدي والمشهور في اغلب المناطق الليبية، وللصغار تخبز السيدات أرغفة صغيرة تسمى (القنان).

ويمثل ارتباط الليبيين برغيفهم التقليدي خاصة في رمضان نموذجا لافتا على عراقة الشعب وتمسكه بعاداته التقليدية الى جانب الحياة العصرية.

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