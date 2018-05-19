الحكومة المؤقتة تبدي استعدادها لتوفير الاحتياجات الأساسية لمدينة سرت

أبدت الحكومة الليبية المؤقتة استعدادها لتوفير الاحتياجات الأساسية لمدينة سرت، داعية عميد البلدية للتواصل معها بهذا الخصوص.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي في بيان صحفي السبت، “نوجه دعوة لعميد بلدية سرت للتواصل مع الحكومة المؤقتة بأسرع وقت لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة ورفع المعاناة عن مواطنيها.

وأضاف العريبي أن الحكومة كانت ولازالت تتعامل مع الوضع العام بكافة مناطق ليبيا وخاصة الجانب المعيشي والانساني، مؤكدا أنها لا تسعى لتحقيق اي مكاسب سياسية على حساب قوت الليبيين.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة عميد وأعضاء المجلس البلدي سرت إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على توفير احتياجات المواطنين.

وكان عميد بلدية سرت مختار المعداني، قد أعلن الأربعاء أن الأوضاع الإنسانية في مدينة سرت سيئة للغاية وحمل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي المسؤولية وطالبهم برفع المعاناة عن أهالي المدينة.

وقال المعداني إن المدينة لا يوجد بها فرص عمل أو سيولة مالية في المصارف، كما أن الوضع الصحي والبيئي سيء جدا، ناهيك عن وجود 3000 أسرة في العراء بعد أن تضررت ودمرت منازلها في الحرب على تنظيم داعش.

وأوضح عميد البلدية أن المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي غائبان عن مدينة سرت تماما، مشيرا إلى أن السيولة المالية لم تصل إلى مصارف المدينة منذ أكثر من شهرين.

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