المسماري: تنظيم القاعدة وجد في “الوفاق” جسم يعمل تحته في هجوم “براك الشاطئ”

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري،” إن اليوم تحل الذكرى الاولى للهجوم الغادر على قاعدة براك الشاطئ الجوية والتي قامت به مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة هاجمت المكان تحت راية وبقرار من وزارة الدفاع فيما تسمى حكومة الوفاق في عملية أسمتها عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ”.

وأكمل المسماري، خلال بيان له اليوم السبت، ” إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنعي شهداء هذه المجزرة وتدعو لهم بالرحمة والمغفرة، فإنها تدعو القضاء الليبي العادل لتحقيق العدالة لـ 148 شهيدا بين مدنين وعسكريين”.

وأضاف المسماري،” إن عام كامل مضى الأن دون نتائج للتحقيق رغم وجود كل الدلائل على تورط اشخاص بعينهم في المجزرة. ”

وأوضح المسماري، “إن تنظيم القاعدة الذي وجد في حكومة الوفاق جسم يعمل تحته وبدعم من اعضاء في تلك الحكومة يعمل منذ فترة على استقطاب وتدريب الشباب في مجموعات تأخذ الشرعية من حكومة الوفاق وذلك لجرهم لحرب مع القوات المسلحة”.

وأستطرد المسماري، ” لا يفوت القيادة العامة أن تشكر أهالي الجنوب الشرفاء الذين رفضوا وجود مليشيات القاعدة تحت اي مسمى ووقفوا لها بالمرصاد”.

