دفاع المؤقتة : وصول خافرة الكرامة إلى ميناء بنغازي يعد نقلة نوعية للإسطول البحري

ليبيا – شارك وكيل عام وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة المكلف بتسيير الوزارة اللواء ركن يونس فرحات في مراسم استقبال إحدى القطع البحرية التي تم استرجاعها بعد سبع سنوات من تواجدها في الخارج.

اللواء ركن يونس فرحات أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على أن وصول هذه الخافرة يعد نقلة نوعية للإسطول البحري ونجاحاً آخر للحكومة وللقوات المسلحة يضاف إلى سلسلة نجاحاتها محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن هذه الخافرة بإنضمامها للأسطول البحري الليبي ستعمل على حماية مياه ليبيا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية.

وشارك في استقبال القطعة البحرية التي أطلق عليها اسم (خافرة الكرامة) لحظة وصولها الخميس بقاعدة بنغازي البحرية كل من رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي ومدير إدارة المشتريات بالقوات المسلحة اللواء عبدالله عون ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العميد خيري التميمي.

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