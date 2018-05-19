اقتصاد الوفاق تطلب 130 مليون يورو لاستيراد 800 ألف أضحية

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني أن إجمالي القيمة المطلوب تغطيتها لتوريد الأضاحي للعام الحالي 2018 تقدر بمبلغ 130 مليون يورو.

وأوضح مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة أن إجمالي الاحتياجات من الأضاحي لهذا العام يقدر بحوالي 1.4 مليون اضحية، وأن الانتاج المحلي المتوقع يقدر بـ 700 ألف رأس، ويقدر العجز الذي سيتم توريده بحوالي 700 ألف رأس.

وأضاف المركز أنه بحساب إضافة هامش 15% من الكمية المراد استيرادها لتغطية الفاقد والنفوق فإن اجمالي الأضاحي المطلوب توريدها سيكون في حدود 800 ألف رأس.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق أعلنت بدء الاستعدادات لتوريد أضاحي العيد لهذا العام، ووضع الشروط والضوابط التي من شـأنها توفير الأضاحي للمواطنين في الوقت المناسب.

وقالت الوزارة إنها بصدد إطلاق منظومة الكترونية حتى يتسنى لأرباب الأسر الحجز في الأضاحي المراد استيرادها، موضحة أن المنظومة ستكون جزءا من منظومة الجمعيات الاستهلاكية.

وأضافت الوزارة أن رب الأسرة سيختار الشركة التي ستورد له الأضحية، ويختار الحظيرة أو الموزع الذي يريد استلام الأضحية منه، مشيرة إلى أنه عند انتهاء عملية التسجيل لأرباب الأسر ستخصص مبلغا بالعملة الصعبة لكل شركة يساوي قيمة أضاحي المسجلين لديها في المنظومة.

وبيّنت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون عن طريق الأرقام الوطنية ورقم القيد لكل أسرة، وأن المنظومة بها نوافذ للبلديات ووزارة الحكم المحلي ومراقبات الاقتصاد؛ لمتابعة توريد وتوزيع الأضاحي كل في نطاقه الإداري، منوهة إلى أن احتياج السوق من الأضاحي للعام الجاري 1.4 مليون أضحية، سيوفر الإنتاج المحلي 50% منها.

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