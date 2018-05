المتوسط:

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، عميد بلدية سرت التواصل مع الحكومة الموقتة بأسرع وقت لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة حتى نتمكن من رفع المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي في هذه المدينة.

كما دعا أعضاء المحلي لمدينة سرت، تحمل المسئولية والتواصل مع الحكومة المؤقتة، حيث أننا لا نسعى لتحقيق أي مكاسب سياسية على حساب قوت الليبيين.

