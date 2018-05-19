الدولية للهجرة: أكثر من 62 ألف مهاجر غاني ما زالوا عالقيين في ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 62 ألف مهاجر غاني ما زالوا عالقين في ليبيا التي دمرتها الحرب، ويأتي هذا الكشف بعد عودة أكثر من 200 مهاجر من غانا إلى ليبيا بمساعدة المنظمة الدولية في مارس الماضي.

وكشف تقرير صادر عن برنامج تتبع النزوح الخاص بالمنظمة الدولية في فبراير أن حوالي 53200 مهاجر غاني غير شرعي ما زالوا في ليبيا.

وصنف التقرير غانا كواحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين في البلد الواقع في شمال أفريقيا الذي مزقته الحرب.

وجاءت غانا من أصل 12 دولة في المرتبة الخامسة تلتها نيجيريا ومالي، وتصدر النيجر قائمة الدول التي بلغ عددهم 78723 مهاجر تليها مصر التي بلغ عدد المهاجرين بها في ليبيا 78616 مهاجراً.

ويأتي الإفصاح الأخير بعد أشهر من إنقاذ 127 من العالقين الغانيين من ليبيا بعد نشر مذيعي شبكة سي إن إن صور عن مزاد مزاد علني لبيع العبيد في ليبيا.

وقالت سيلفيا لوبيز مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة إن 62 ألف غاني العالقين في ليبيا ليسوا في مراكز الاحتجاز، مضيفة أن المهاجرين سيعادون إلى أوطانهم بناء على طلبهم الخاص.

وتابعت “عندما يتعلق الأمر بأي عمليات إعادة جديدة، في واقع الأمر فإنه أمر طوعي تمامًا ، لذا فإن على المهاجرين أن يقرروا العودة إلى بلدانهم الأصلية”.

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