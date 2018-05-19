20 مليون دينار ديون متراكمة علي قناة ليبيا الوطنية

خاص

ينطلق اليوم الخميس السابع عشر من مايو بث قناة ليبيا الوطنية وفق خارطة برامجية متنوعة وشاملة تعنى بالمواطن وتنقل صوت الشارع الليبي بدون اي توجه او انحياز لأي من الأطراف السياسية المتنافسة.

وقال عطا الله المزوغي المدير العام للقناة ” المستقيل ” سينطلق البث رغم كل الظروف السلبية والتي اجبرتني علي تقديم ورقة اعتذار حيث تعاني القناة من وضع مزرئ وصل لحد لم يعد يحتمل فلا امن ولا حماية للعاملين ولا ميزانية وهذا التهميش من قبل الجهات المسئولة بات واضحا ومتقصدا رغم قيام فريق القناة بتجهيز البث ورغم تنادي الاعلاميين الي محاولة اعادة الحياة للقناة الام .

وأفاد في تصريح خاص ” للاقتصادية ” ان مشاكل القناة لا حصر لها وان جلها مشاكل مالية موضحا ان الامكانيات المادية معدومة حيث لا جود لميزانية بالإضافة الي حقوق العاملين المالية المسجلة عن فترات مضت الي جانب الديون المتراكمة هذا عدا تعرض ممتلكاتها للنهب وللسرقة وايضا تجهيزاتها الفنية التي اصبحت شبه ملغاة وقدم نظام البث المرئي.

وعن ديون القناة قال تبلغ قيمة الديون نتيجة الاتفاقيات مع الاتحادات الدولية 16 مليون دينار بينما تبلغ حقوق الافراد ومكافاتهم والشركات المحلية بنحو 20 مليون دينار .

واضاف تم رصد ميزانية تقديرية لاستئناف العمل حيث قدر للقناة مرئيا مبلغ 3.5 مليون دينار بينما قدر للقناة المسموعة مبلغ 1.5 دينار ليبي ومع هذا لم يتم تسييل اي مبلغ وقناة ليبيا الوطنية اليوم لا يوجد بها حتي مبلغ 100 دينار نقذاً لتسيير الاعمال الروتينية فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية