رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة يزور فرع بني وليد

زار رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة رضا الأسمر مكتب صندوق الزكاة فرع بني وليد.

واطلع رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة رضا الأسمر خلال هذه الزيارة على آلية سير العمل داخل الصندوق، وقام رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة بتوزيع مبلغ 50,000 ألف دينار، زكاة مقدمة من أحد المواطنين”.

وقرر الأسمر توزيع قيمة الزكاة على عدد 100 أسرة من الأسر النازحة، كل أسرة 500 دينار، وذلك لسد احتياجات تلك الأسر خلال شهر رمضان المبارك”.

