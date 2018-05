تفاصيل اجتماع رئيس «الكهرباء» مع عميد بنغازي بالمنطقة الشرقية

المتوسط:

عقد خلال اليومين الماضيين، اجتماعًا بين عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، بحضور الوفد المرافق له المتكون من أعضاء مجلس الإدارة ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والمدراء العاملون وعدد من مدراء الإدارات والدوائر بالمنطقة الشرقية، بالإضافة الى مدير محطة كهرباء السرير ومدير مركز التحكم الجهوي الشرقية.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بديوان البلدية ما تم إنجازه من إعادة إعمار الشبكة الكهربائية بعد تعرضها لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، حيث ألقى عميد البلدية كلمة أثنى على مجهودات الشركة العامة للكهرباء ودورها في إعادة صيانة الشبكة، حيث قدمنا دعم للشركة ساهم في إنجاح أعمالها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أنَّ التواصل مع مسؤولي الدولة لعقد الاجتماعات المشتركة للخروج من الاختناقات وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة وتوفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الخاصة بمكونات الشبكة، كما تطرق الاجتماع للمشاكل التي تواجه الشركة في استكمال مشروعاتها بما فيها أعمال الصيانة.

وأوضح عميد البلدية الاتفاق حول تشكيل فريق مشترك بين البلدية والشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية لمتابعة كافة الإجراءات والأعمال المرتبطة بنشاطها.

