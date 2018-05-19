مديرية أمن طبرق تكثف التواجد الأمني داخل المدينة تزامناً مع العمليات العسكرية في درنة

ليبيا – أجرى مدير الدائرة الأمنية الأولى العقيد ميلود جواد ورئيس غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن طبرق الرائد سامي ادريس أمس الجمعة جولة تفقدية على التمركزات الليلية في المدينة.

العقيد ميلود جواد أصدر بحسب المكتب الإعلامي التابع لمديرية امن طبرق تعليماته بتكثيف الدوريات الامنية وأخذ الحيطة والحذر تزامناً مع اقتحام القوات المسلحة لمدينة درنه.

يشار إلى أن وحدات القوات المسلحة قد خاضت ليلة البارحة وفجر اليوم معارك عنيفة مع الجماعات الارهابية في المدخل الغربي لمدينة درنة تمهيداً لاقتحام مواقع الجماعات الارهابية داخل المدينة من أكثر من محور.

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