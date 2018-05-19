مديرية أمن شحات تُباشر في حملة مصادرة الأبقار السائبة

شحات 18 مايو 2018 (وال)- باشرت مديرية أمن شحات في حملة لضبط ومصادرة الأبقار السائبة داخل البلدية .

هذا وأسفرت الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع عن ضبط 17 رأس من البقر داخل بلدية شحات، وتم وضعها في حظيرة خاصة .

وقالت مديرية أمن شحات إنه في حال عدم تواصل أصحاب الأبقار مع الجهات المختصة، سيتم التصرف فيها وفقاً للمصلحة العامة .

وطالبت مديرية أمن شحات أصحاب الأبقار؛ التجاوب مع الحملة وعدم تركها سائبة في الشوارع، وتعريض سائقي المركبات الآلية للخطر، كما أن وجودها غير الحضاري على الطرقات وبجانب المساكن، حيث يشكل تلوثاً بيئياً واضحاً .

وأكدت المديرية تشديدها على مصادرة الأبقار؛ بعدما زادت شكاوى المواطنين منها، وبدورها أيضاً أصدرت بلدية شحات قراراً بمصادرة الحيوانات السائبة بعد ازدياد الحوادث المرورية التي تسببها لسائقي المركبات الآلية .

يُشار إلى أن ظاهرة الأبقار السائبة منتشرة بشكل كبير في بلدية شحات، بعدما عجزت الأجهزة المختصة منذ عام 2014 م عن القضاء عليها، وأصبحت هاجس مقلق للمواطنين وسائقي المركبات الآلية، وتسببها في الكثير من الحوادث المرورية الخطيرة. (وال – شحات ) س ع / ع ع/ ر ت

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