جولة ميدانية لرئيس «العامة للكهرباء» بمحطة الزويتينة الغازية

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، برفقة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المدراء العاملون ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل ومختصين من الشركة للمنطقة الشرقية، بزيارة ميدانية إلى محطة الزويتينة الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وعقد رئيس مجلس إدارة الشركة، اجتماعًا موسعًا، تم من خلاله تقديم عرض مرئي تناول الوضع الحالي للمحطة والمشاكل الفنية والتشغيلية التي تسببت في تدني مستوى الإنتاج وتذليل كافة الصعاب لمعالجتها، داعيًا إلى سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من إنجاز كافة الأعمال للوحدات المتوقفة من أجل رفع نسبة التوليد للطاقة الكهربائية بما يمكن الشركة من مواجهة أعباء الصيف نتيجة لازدياد الاستهلاك للطاقة، كما تم مناقشة جملة من الموضوعات منها توفير الإمكانات والاحتياجات لمستخدمي المحطة والمعدات وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

