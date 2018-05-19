سيالة يبحث مع نظيره السعودي عددا من القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة نظيره السعودي عادل بن أحمد الجبير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك .

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء جاء على هامش المشاركة في أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة رداً على التطورات الخطيرة في دولة فلسطين المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية.

وقال سيالة الذي يترأس وفد ليبيا المشارك بالقمة إن “الغطرسة الإسرائيلية التي فاقت كل تصور والمدعومة من أكبر قوة في العالم لا يمكن أن تستدعي سوى مواقف حقيقية جادة من الدول الإسلامية تتجاوز التنديد والاستنكار والشجب إلى المواقف العملية”.

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