خاضت سرايا التابعة للقوات الخاصة الصاعقة، معارك ضارية في منطقة وادي جرم، مع التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على مدينة درنة .

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، أسفرت المعارك التي استمرت منذ صباح الجمعة، عن إصابة آمر سرية سعد دبور “فائز المالكي”، وآمر سرية 23 “عبد العزيز الآمين”، بإصابات ليست بالخطيرة، جراء انفجار لغم أرضي أثناء توغل وحدات الجيش بالوادي.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات تابعة للقوات المسلحة أمس الجمعة، من استهداف عنصرين إرهابيين أثناء محاولتهم تلغيم وزرع عبوات ناسفة أمام تقدم الوحدات العسكرية .

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