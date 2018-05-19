انطلاق دورة ليبيا للسلام الثانية في بني وليد

افتتح مساء الثاني من رمضان بمدينة بني وليد فعاليات دورة ليبيا للسلام في نسختها الثانية على التوالي بدعم من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة والتي تشرف عليها جمعية السلام للأعمال الخيرية بني وليد.

وتتضمن الدورة شتى الالعاب والرياضات والمسابقات حيث بدأت الدورة بدوري السنوكر والبلياردو.

كما انطلق دوري لكرة القدم الخماسية للفئة العمرية تحت 21 سنة حيث بدء الدوري بمباراة جمعت بين فريقي الصقور والسويدة في المجموعة الاولى حيث انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدفين لكلا من الفريقين .

كما ستقام خلال هذه الدورة الرمضانية العديد من المسابقات والالعاب الفكرية الاخرى كالشطرنج وغيرها من الالعاب الرياضية والفكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية