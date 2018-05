مراسلنا: الجيش يخوض معركة ” شورى درنة” المنحل في المدخل الغربي الجنوبي بالمدينة

المتوسط:

أكد مراسل (المتوسط)، إن القوات المسلحة الليبية تخوض معاركها ضد العناصر الإرهابية والمتمثلة في عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل والأنصار في المدخل الغربي الجنوبي والممتد من وادي جرم الي تمسكت”.

وأضاف، ” أنه لا صحة لما شاع عن تقدم وحدات الجيش والسيطرة على سجن بشر وثانويه الشرطة قبل فجر اليوم”.

وكان عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل قد قاموا بتفجير جسر الشلال وإسقاطه مما أدى ايضا الي سقوط الهضبة والتي تخرج منها مياه الشلال.

