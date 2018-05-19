المسماري يدعو القضاء للتحقيق في مجزرة قاعدة براك الشاطئ

طالب المُتحدث الرّسمي باسم القيادة العَامة للقوات المُسلحة العَربية الليبية، القضاء الليبي العادل بتحقيق العدالة لـ 148 شهيداً بين مدنيين وعسكريين قضوا في مجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية.

وقال العميد أحمد المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع الفيس بوك – “تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى للهجوم الغادر على قاعدة براك الشاطئ الجوية، والتي قامت به مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة هاجمت المكان تحت راية وبقرار من وزارة الدفاع في ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني في عملية أسمتها بعملية تحرير قاعدة براك الشاطئ” .

وأضاف المسماري “إذ تستذكر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شهداء هذه المجزرة، وتدعو لهم بالرحمة والمغفرة، فإنها تدعو القضاء الليبي العادل لتحقيق العدالة لـ 148 شهيداً بين مدنيين وعسكريين، فقد مضى عاماً كاملاً الآن دون نتائج للتحقيق، رغم وجود كل الدلائل على تورط أشخاص بعينهم في المجزرة”.

وتابع العميد: “إن تنظيم القاعدة الذي وجد في حكومة الوفاق الوطني، جسم يعمل تحته وبدعم من أعضاء في تلك الحكومة، ويعمل منذ فترة على استقطاب وتدريب الشباب في مجموعات تأخذ الشرعية من حكومة الوفاق، وذلك لجرهم في حرب مع القوات المسلحة الليبية”.

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