وكيل الشؤون الفنية بصحة المؤقتة يتفقد المستشفيات في درنة

أجرى وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في الحكومة المؤقتة نوري الورفلي، جولة تفقدية للمستشفيات العامة والقروية شرقي مدينة درنة .

هذا وشملت الزيارة التي قام بها الورفلي أمس الجمعة، الإطلاع عن كثب على واقع الخدمات الصحية، والتي بدأت من بلدية أم الرزم، حيث تفقد خلالها واقع العمل بمستشفى أم الرزم العام، ومستشفى مرتوبة القروي والميداني، وصولا لبلدة التميمي شرقاً .

وأضاف الورفلي، أنه تم خلال الجولة الاطلاع على الإجراءات الطبية المتبعة بمستشفى التميمي العام، للاطمئنان على سير العمل والخدمات التي تقدمها الأطقم الطبية، إلى جانب المشاكل التي تعانيها المرافق الصحية والطبية بالمدن والمناطق والبلديات المجاورة لدرنة، من الناحيتين الفنية والطبية، وسُبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الأوضاع الصحية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، أن الجولات التفقدية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة، بهدف تنسيق الجهود وتقديم الدعم الكامل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لأي طارئ .

هذا ووجه الورفلي في ختام جولته، ضرورة اتخاذ كافة التدابير والآليات للتعاون اليومي والمستمر بين القطاعات الصحية بحوض درنة، ومتابعة دعم وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ، بما يلبي متطلبات المرحلة للوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة الليبية في حربها على الاٍرهاب .

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