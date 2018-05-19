بالفيديو | هذا هو الاسم الذي اختاره اللواء بوخمادة لعملية القوات الخاصة في محاور درنة

ليبيا – أعلن آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة اليوم السبت على إطلاق إسم “الشهيدر علي الدرناوي” على عمليات القوات الخاصة بمحور العمارات الكورية في مدينة درنة.

اللواء بو خمادة أضاف خلال كلمة وجهها لقواته على جهاز الاسلكي تابعتها المرصد بأن هذه العملية هدية لكل شهداء القوات الخاصة ، مطالباً قواته بالحذر من الالغام والمفخخات التى تستعملها الجماعات الارهابية لاعاقة تقدمهم .

هذا وقد سقط الجندي علي الدرناوي خلال معارك القوات الخاصة مع مقاتلي داعش في محور بو صنيب بمدينة بنغازي منتصف العام الماضي .

يشار إلى أن وحدات القوات الخاصة قد استلمت أحد محاور القتال في مدينة درنة صباح اليوم السبت وبدأت رفقة وحدات الجيش في المحاور الخرى هجوماً عنيفاً على مواقع الجماعات الارهابية التى تحاول اعاقة تقدمهم إلى مدينة درنة.

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