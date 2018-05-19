طبرق تودع أثنين من شهدائها بمحاور درنه

ودعت مدينة طبرق، ظهر اليوم السبت أثنين من شهداء الكتائب العسكرية الذين سقطوا الأيام الماضية أثناء العمليات العسكرية في محاور مدينة درنه القتالية أثناء مساندتهم لقوات الجيش الليبي .

وخرج ألاف من سكان طبرق لصلاة الجنازة بمسجد الملك إدريس على شهداء الكتائب الأمنية ” فؤاد الكحاشي و اسحاق مفتاح لحرش ” حيث أقيمت مراسم الجنازة الرسمية بالمقبرة الإسلامية بحضور عدد كبير من حكماء وتنسيقية المجتمع المدني

وألقيت كلمات التأبين في حق الشهداء الشباب الذين سقطوا في ساحات الوغى وهم يحاربون الإرهاب لتطهير وطنهم وتحريره ،يشار أن كتائب طبرق العسكرية قدمت حتى الآن أكثر من 200 شهيداً منذ بداية العمليات العسكرية في 2014 مدينة بنغازي

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