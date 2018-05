بوخمادة: إطلاق اسم “الشهيد علي الدرناوي” على إحدى عمليات الجيش في درنة

المتوسط:

أكد آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، اليوم السبت، إطلاق اسم “الشهيد علي الدرناوي” على عمليات القوات الخاصة بمحور العمارات الكورية ووادي جرمة في مدينة درنة.

وأضاف بو خمادة، ” إن هذه العملية هدية لكل شهداء القوات الخاصة، مطالباً قواته بالحذر من الالغام والمفخخات التي تستعملها الجماعات الإرهابية لإعاقة تقدمهم “.

يذكر إن الجندي علي الدرناوي قد استشهد خلال معارك القوات الخاصة مع مقاتلي داعش في محور بو صنيب بمدينة بنغازي منتصف العام الماضي.

