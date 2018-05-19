شركة الحديد و الصلب تبدأ تسليم طلبيات المواطنين من حديد التسليح

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، أنها شرعت في توزيع مخصصات المواطنين من حديد التسليح بواقع 15 طنًا لكل فرد ممن تقدموا بطلباتهم مطلع العام الحالي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم السبت، إن حوالي 211 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على حديد التسليح، بعد فرز واستبعاد الطلبات المخالفة.

وأوضحت أن التوزيع بدأ منتصف شهر مايو الجاري، بتسليم 80 طلبية يوميا، على أن يكون الدفع نقدًا لأصحاب الأرقام المستهدفة كل شهر، مؤكدة أن من يتخلف عن السداد والسحب تعتبر معاملته ملغية.

وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب، أوقفت أعمال مصانعها ووحداتها لإجراء أعمال الصيانة السنوية التي استمرت خلال الفترة من 30 مارس وحتى 15 أبريل الماضي.

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